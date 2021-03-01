В понедельник, 1 марта, премьер-министр Словакии Игорь Матович подтвердил информацию о том, что страна закупила российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны на своей странице в Facebook.

По словам премьер-министра, самолёт с первым грузом вакцины приземлился в городе Кошице на востоке страны.

"Это спасет тысячи жизней", считает премьер. Матович добавил, что первую партию в размере одного миллиона доз Словакия получит в апреле, еще один млн - в мае и июне.

Премьер-министр полагает, что с помощью российского препарата страна может ускорить темпы вакцинации в ближайшие месяцы более чем на 40%.

По словам Матовича, вакцинация "Спутником V" будет добровольной и без возрастных ограничений, а начаться она может как минимум через две недели.

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, Словакия стала 39-й страной в мире и второй в Евросоюзе, зарегистрировавшей вакцину "Спутник V".

Напомним, первой в Евросоюзе Венгрия одобрила использование российской вакцины "Спутник V".

Также мы сообщали, что ранее "Спутник V" зарегистрировали в Молдове.