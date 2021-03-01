Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал ситуацию с приговором радикалу Сергею Стерненко и акциями протеста против решения суда. Глава МВД не понимают за что героизируют Стерненко.

Об этом Аваков заявил в эфире программы "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

По словам министра, сам он узнал о приговоре Стерненко в день вынесения вердикта, поскольку в Одессе потребовалось привлечь дополнительные силы полиции. А президент Владимир Зеленский, как сказал чиновник, узнал о решении суда после его вынесения.

Глава МВД признался, что не ожидал такого напряжения на акции протеста возле Офиса президента в день приговора.

"Череда случайностей показала, что напряжение слишком высоко, особенно, когда его подогревают... Не надо путать сброс агрессии со стратегическими угрозами. Стратегических угроз, я считаю, в этом смысле нет", - заявил Аваков.

Глава МВД выразил недоумение по поводу того, что общество героизирует Стерненко.

"Не надо называть революционерами тех, кто придумал себе образ бунтаря. Если говорим о том же Стерненка, то в чем же его героизм Может он на фронте был? Может он в самые тяжелые моменты на Майдане в 2014 году был? Нет. Он появился в самом финише Майдана. Или у него есть опыт каких хороших свершений? Я не хочу верить лозунгам и не хочу верить маскам и мифам я хочу видеть конкретику", - сказал Аваков.

При этом он сказал, что "вынос этого дела в таком аспекте, с такой степенью интенсивности, в особенности в дни Майдана - это своего рода провокация".

"И это все хорошо должны понимать промайдановские силы, проукраинские в том числе. Уверен, что они это понимают. Но есть еще и фактор эгоизма. Понимают ли они, что расшатывание украинской государственности является опасным? Да, понимают. Но им хочется вернуться в политическую работу", - сказал министр.

Между тем зам Авакова Антон Геращенко назвал вакханалией насилия митинг в поддержку Стерненко, во время которого произошли стычки с полицией.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, за что Стерненко посадили на семь лет.