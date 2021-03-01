Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации 36-летнего Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.

Указ №83/2021 главы государства о назначении Козыря председателем Херсонской ОГА был подписан Зеленским в понедельник, 1 марта.

"Назначить Козыря Сергея Вячеславовича председателем Херсонской областной государственной администрации",- говорится в документе.

Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. Он получил высшее образование по нескольким специальности: "Правоведение", "Финансы", "Разработка месторождений полезных ископаемых". Трудовую деятельность начинал в Донецке, откуда родом, с должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности.

Напомним, решение о кадровых изменениях было принято в связи с увольнением уже бывшего главы Херсонской ОГА Юрия Гусева.

После чего Юрий Гусев был назначен генеральным директором ГК "Укроборонпром", а вместо него на должность и.о главы региона утвержден Сергей Козырь.