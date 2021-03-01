Телеведущая Оксана Марченко рассказала, как Владимир Зеленский, директор и основатель "Квартала-95" Сергей Шефир и его брат, худрук и автор студии Борис гостили у нее с мужем. Шефиры предлагали сотрудничество и некие сценарии для Виктора Медведчука.

Воспоминаниями жена политика поделилась в эфире нового канала "Первый независимый".

"Люди пришли в гости, я их угощала, у нас был там ужин или обед, уже не помню. Все было прекрасно. Люди с классными идеями, братья гениальные Шефиры. У них, вы знаете, замечательные шутки, репризы, они много пишут, они талантливые ребята. По сути дела, это киты "Квартала", они всегда такими были. И там шла речь о том, что они хотели продвижения, они до этого были просто кавээновской командой. Они хотели выходить на новый уровень, им нужны были новые площадки. Новые площадки - это телевидение. Телевидение, понятно, что это какие-то каналы, которые могли их аудиторию расширить. Вот об этом обо всем шла речь", - рассказала Марченко.

Она добавила, что кроме всего прочего они предлагали сценарий для Виктора Медведчука, который тогда был главой Администрации президента.

"Я сказала, что, наверное, вряд ли его это заинтересует. Но шла речь о том, что вот некие сценарии могли бы ему помочь продвинуться и так далее. Ну, обо всем вот об этом шла речь, и все было нормально. Я не знаю, что там должно было быть. Более того, когда я вспоминала об этом, я же говорила в контексте человеческих отношений, которые ведь были", - сказала известная ведущая.

Ранее Марченко дала эксклюзивное интервью нашему изданию.

Напомним, 19 февраля СНБО ввел против нее и ее супруга санкции.