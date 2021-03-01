Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 1 марта заявил, что темп заражений коронавирусом в мире за последнюю неделю вырос. Интенсивный рост наблюдается впервые с середины января.

О тревожной тенденции Гебрейесус сказал на брифинге, который транслировался на Ютьюб.

"За последнюю неделю число зарегистрированных случаев COVID-19 выросло впервые за семь недель. Зарегистрированные случаи выросли в четырех регионах: на Американском континенте, в Европе, Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье. Это разочаровывает, но не удивляет", - сказал Гебрейесус.

Он добавил, что ВОЗ работает, чтобы лучше понять причину роста количества новых заражений коронавирусом.

"В некоторых случаях это, кажется, связано с ослаблением мер общественного здравоохранения, продолжающейся циркуляцией штаммов и с тем, что люди теряют бдительность", - заключил гендиректор ВОЗ.

Между тем по суточному приросту заражений коронавирусом к вечеру 1 марта лидируют такие страны:

США - 22 236 случаев;

Италия - 13 114 случаев;

Россия - 11 571 случай.

Украина на 15-м месте с 4 285 случаями.

С начала пандемии в мире заразились коронавирусом более 114 миллионов человек, более 2,5 миллионов умерли.

Как писала "Страна", в ВОЗ посоветовали отказавшимся делать прививку от коронавируса сидеть дома и никуда не выходить.

При этом в организации считают, что не следует вводить паспорта вакцинации для зарубежных поездок.