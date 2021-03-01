В Чехии, где жителей страны обязали носить две защитные маски одновременно, ужесточили карантинные меры. Такое решение приняли власти в связи с самым высоким в мире показателем заболеваемости Covid-19.

Об этом сообщает Expats.cz.

C понедельника, 1 марта, жителям Чехии запрещено покидать свои районы. Исключения сделаны для тех жителей страны, которые отправляются на работу или ухаживают за родственниками.

В Чехии закрывают детские сады и школы для детей с ограниченными возможностями. Кроме того, все магазины, кроме тех, что занимаются продажей жизненно важных товаров, также будут закрыты.

Правила для ресторанов и других заведений общественного питания не изменятся, и им по-прежнему будет разрешено продавать на вынос.

За соблюдением правил будут следить 26 000 полицейских, которым будут помогать около четырех тысяч чешских военных. В городах и селах они будут проверять, все ли граждане носят респираторы, не выходят за пределы установленного расстояния от места проживания, или закрыты кафе, рестораны, магазины.

Ограничительные меры связаны с тем, что в Чехии фиксируют один из самых высоких в мире приростов заболеваемости Сovid-19 в мире. На 100 тысяч человек выявляют около 109 новых случаев.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, это наихудший показатель в мире. За время пандемии в стране выявили боле 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом, около 20 тысяч человек скончались от последствий Covid-19.

Напомним, ранее Чехия полностью запретила въезд в страну иностранцам.

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