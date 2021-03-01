Советница председателя Центральной избирательной комиссии Анжела Еременко рассказала подписчикам в соцсети, как у нее поломался подаренный на День влюбленных вибратор. Девушка пожаловалась на то, что ей теперь долго не видать оргазмов, пока гаджет ремонтируют.

Длинный рассказ Еременко выложила 28 февраля в своем Фейсбуке, который она ведет под ником Bad Mama.

"Значит, на День Св. Валентина мне подарили вибратор. Люблю людей, которые шарят в толковых подарках. Короче, вибратор супернавороченный, читая отзывы о нем, я нашла коммент, мол, жаль он не может придушить. Надо проверить, может, он еще и бутеры готовит", - начала повествование сотрудница ЦИК.

Затем она поведала, что пришла к своему парню, дабы вместе с ним настроить секс-игрушку, но вибратор поработал две секунды и умер. Зарядка прибор не оживила.

"Буду честна, я так была расстроена последний раз только когда ехала два часа по пробкам на Бессарабку в будку "Просто пончик" за вагоном антидепрессивных пончиков, но они закрылись. И пришлось утешаться шаурмой", - поделилась чувствами Еременко.

В итоге женщина со своим парнем отнесли гаджет в магазин, откуда пару перенаправили в специальный сервис.

"Короче, судьба сатисфаера неизвестна пока. Он лежит где-то в сервисе, так и не сходив со мной ни на одно свидание. Но я надеюсь, верю и жду, что его приведут в чувства или дадут мне нового, потому что в последние две недели я думала только о презентациях, о том, что я выхожу на работу из отпуска и о нем. Так что, дорогие мои, мораль истории такова: покупайте вибраторы в нормальных магазах, иначе оргазмов вам не видать, как мне. Это к тому, что скоро 8 марта, будем благоразумны, предупредим мужчин заранее", - резюмировала Еременко.

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