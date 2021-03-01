Сотрудник управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области, которого обвиняют в похищении людей ради получения взятки, предстанет перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

По данным ГБР, для похищения людей и вымогательства оперуполномоченный одного из отделов управления СБУ в Харьковской области организовал группировку. Речь идет об инциденте, который произошел в мае 2019 года.

"В мае 2019 года шесть членов группы устроили засаду в одной из лесополос Харькова вблизи так называемой "закладки" с наркотическим веществом. Когда к указанному месту подошел мужчина и забрал вещество, члены группировки начали его бить. Они представились сотрудниками полиции и, угрожая физической расправой и уголовной ответственностью, начали требовать 100 тысяч гривен", - рассказали в ГБР.

По данным ГБР, указанной суммы у пострадавшего не было. Тогда ему на голову надели пакет и отвезли в один из гаражных кооперативов, где держали, пока гражданская супруга похищенного не заключила договор о займе 100 тысяч гривен у нотариуса. У другого пострадавшего, уже по отработанной "схеме", члены группировки требовали три тысячи долларов. Пока его родственники собирали "откупные", мужчину удерживали в гаражном кооперативе.

"Работник СБУ обвиняется в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим… (ч. 2 ст. 189 УК Украины), самовольном присвоении властных полномочий, совмещенным с совершением каких-либо общественно опасных деяний... (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 353 УК Украины), незаконном лишении свободы человека, из корыстных побуждений, которое сопровождалось причинением физических страданий потерпевшему (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 146 УК Украины)", - сообщили ГБР.

На данный момент досудебное расследование завершено и по согласованию с прокуратурой обвинительный акт направили в суд. Сотруднику СБУ может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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