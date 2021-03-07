На пороге праздник 8 марта. Он по праву считается самым добрым и красивым днем весны. Для каждой женщины найдется много добрых слов.
Мам и бабушек благодарят за воспитание и доброту. Сестре и подруг - за поддержку. Девушек и жен - за теплоту и уют. Дочерям и внучкам желают счастливой семейной жизни и детей. Коллегам говорят "спасибо" за трудолюбие и создание отличной атмосферы в коллективе.
Благодаря трем выходным подряд в 2021 году, женский день начинают праздновать заранее. Люди путешествуют, гуляют, покупают подарки, ходят в кино и кафе.
Поздравлять с наступающим 8 марта тоже можно с сегодняшнего дня. "Страна" публикует красочные открытки, чтобы они были под рукой у наших дорогих читателей.
С наступающим 8 марта!
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