19 станций киевского метро теперь укомплектованы дефибрилляторами и аптечками для оказания неотложной медпомощи пассажирам в случае необходимости. Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен".

"Оборудование находится на платформах станций "Лесная", "Дарница", "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Вокзальная", "Политехнический институт", "Шулявская", "Святошин", "Академгородок", "Почайна", "Контрактовая площадь", "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская", "Лукьяновская", "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Осокорки", - говорится в сообщении.

Дефибрилляторы разместили в местах, согласованных авторами бюджета "РеаниМетро".

Отмечается, что в рамках проекта было закуплено и передано подземке 52 дефибриллятора, но победитель тендера не обеспечил поставку и не показал документы надлежащего качества, в связи с чем был подписан соответствующий акт рекламации и представлены претензии к поставщику в установленном законом порядке.

В пресс-службе добавляют, что помимо дефибрилляторов, на согласованных с авторами проекта местах, установили аптечки. Сейчас изучается вопрос дополнительной закупки оборудования.

"На станциях метро работают правоохранители Управление полиции в метрополитене и представители Муниципальной стражи Киева, которые квалифицированы оказывать медицинскую помощь пассажирам в случае необходимости", - добавили в метрополителене.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео, как на станции Майдан независимости в метро Киева на рельсы упал пассажир.

Также мы сообщали, что у киевлянина, который отказался надевать маску в метро из-за вышек 5G, нашли амфетамин.