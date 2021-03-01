Для популяризации вакцинации в Украине Минздрав разрешил делать прививки от Covid-19 общественным деятелям при наличии остатков доз вакцин. Об этом сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook, ссылаясь на утвержденный в понедельник приказ Минздрава.

В сообщении указаны случаи, в которых разрешается вакцинировать общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин:

когда зафиксирован отказ от вакцинации среди лиц, предварительно давших согласие на прививку;

когда выявлены противопоказания к вакцинации;

когда количества лиц, прививающихся в день работы мобильной бригады, недостаточно для полного использования всех открытых флаконов с вакциной.

"Вакцина Covishield/AstraZeneca поставляется в Украину в флаконах по 10 доз препарата в каждом. После вскрытия флакона вакцина должна быть использованы в течение шести часов, сколько же длится одна сессия мобильной выездной бригады. Повторное замораживание уже открытого флакона либо использование его по истечении указанного времени запрещено. В таких случаях неиспользованные дозы вакцины должны быть утилизированы", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко в Раде назвал "г@вном" вакцину "ковишилд", которой прививают украинцев.

Также мы сообщали, что в Украину в ближайшие пять дней должна попасть китайская вакцина от коронавируса.