В прошлом году экономика Италии пережила самый сильный спад со времен Второй мировой войны. ВВП страны рухнул на 8,9%.

Такие данные приводит Национальный институт статистики ISTAT.

В 2020 году ВВП в текущих ценах упал на 7,8% (до 1 651 595 млн евро) по сравнению с предыдущим годом - до показателя, который стал самым низким с 1997 года.

Основной капитал снизился в натуральном выражении на 9,1%, расходы на конечное потребление - на 7,8%, а экспорт - на 13,8%. Импорт товаров и услуг снизился на 12,6%.

Дефицит бюджета в прошлом году составил 155,6 млрд евро, или 9,5% ВВП. Это максимальное отрицательное сальдо по крайней мере с 1995 года, хотя оно и оказалось ниже официально ожидавшихся 10,8% ВВП. Рост дефицита обусловлен расходами на поддержку бизнеса и населения, пострадавших от пандемии COVID-19. По итогам 2019 года он составлял минимальные с 2007 года 1,6% ВВП.

Тем не менее, падение оказалось немного лучше прогнозировавшихся правительством страны 9%.

На 2021 год итальянское правительство прогнозирует дефицит в размере 8,8% ВВП.

Госдолг в прошлом году вырос до 155,6% ВВП по сравнению со 134,6% ВВП в 2019 году.

Ранее "Страна" сообщала, что в 2020 году экономика США точно так же рухнула на рекордный со времен Второй мировой войны уровень.

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