В понедельник, 1 марта, на Донбассе возле села Водяного на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате пострадали девять военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток" на своей странице в Facebook.

"Сегодня, 1 марта, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов - боевые травмирования", - говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в лечебное учреждение, где им военные врачи оказывают медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, за минувшие сутки противник на Донбассе семь раз нарушил режим прекращения огня. В результате чего погиб один украинский военнослужащий.

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