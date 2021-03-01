С 1 марта в аптеках Австрии можно получить бесплатные быстрые тесты на коронавирус для тестирования в домашних условиях. Каждый австриец старше 15 лет при наличии медицинской страховки, сможет взять пять тестов в месяц.

Об этом сообщает APA.

Власти призывают австрийцев не штурмовать аптеки в первый же день действия кампании. Доставка тестов началась в выходные, и подавляющее большинство из 14 000 аптек были обеспечены ими до воскресенья. По данным Палаты фармацевтов, в первую неделю для 600 000 человек будет доступно около трех миллионов тестов.

"Этот транш удвоится на следующей неделе", - пояснил Иоганн Баумгартнер, прессекретар Палаты фармацевтов.

Также отмечается, что кампания не предназначена для детей в возрасте до 15 лет, у них есть возможность участвовать в регулярных бесплатных самотестирования в рамках посещения школы.

Ранее "Страна" писала о том, что канцлер Курц перезвонил Путину, чтобы обсудить поставку "Спутника V" в Австрию.

Также мы сообщали, что в Австрии закроют Тироль из-за крупнейшей в ЕС вспышки южноафриканского штамма Covid-19.