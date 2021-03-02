Весной 2021 по случаю 8 марта, Пасхи и 9 мая украинцы получат дополнительные выходные.

"Страна" рассказывает, на какие дни недели выпадают эти праздники, как они переносятся и публикует соответствующие календари.

8 марта приходится на понедельник. Благодаря женскому дню в Украине три выходных подряд - с 6 марта (суббота) по 8 марта (понедельник) включительно.

Также 8 марта 2021 года - первый день Масленицы. Это народный праздник, когда люди провожают зиму, пекут блины и устраивают гуляния.

Уже через неделю, с 15 марта (понедельник) начинается Великий пост. Он завершится светлым Воскресением Христовым.

В апреле украинские граждане не получат дополнительные дни для отдыха. Зато много их будет в последний месяц весны.

Первые мини-каникулы у взрослых с 1 мая (суббота) по 4 мая (вторник) включительно.

Два дополнительных дня по случаю Первомая и Пасхи, в 2021 году она поздняя - 2 мая.

День Победы 9 мая будет в воскресенье - плюс один выходной 10 понедельник (понедельник).

В нашел отдельном материале - все главные православные праздники и посты 2021 года.