На Донбассе зарегистрировали кандидатом от ЕС на довыборы в Раду обвиняемую в убийстве Шеремета
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области кардиохирурга Юлию Кузьменко, обвиняемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба партии Петра Порошенко "Евросолидарность".
Регистрация состоялась в понедельник, 1 марта. Ее уже прокомментировала сама Кузьменко.
"Сегодня меня официально зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в 50-м округе в Донецкой области", - сказала Кузьменко.
Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года. О выдвижении Кузьменко от партии Порошенко стало известно в середине февраля.
Журналист Шеремет погиб в 2016 году в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, Кузьменко, а также музыканту Андрею Антоненко.