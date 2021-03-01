Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатом на довыборы в Верховную Раду по округу №50 в Донецкой области кардиохирурга Юлию Кузьменко, обвиняемую в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба партии Петра Порошенко "Евросолидарность".

Регистрация состоялась в понедельник, 1 марта. Ее уже прокомментировала сама Кузьменко.

"Сегодня меня официально зарегистрировали кандидатом в народные депутаты Украины в 50-м округе в Донецкой области", - сказала Кузьменко.

Довыборы в Верховную Раду назначены на 28 марта 2021 года. О выдвижении Кузьменко от партии Порошенко стало известно в середине февраля.

Журналист Шеремет погиб в 2016 году в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, Кузьменко, а также музыканту Андрею Антоненко.