В ночь на понедельник, 1 марта, скончался известный украинский политолог, философ и социолог, профессор, почетный президент Украинской академии политических наук Николай Михальченко. Ему было 79 лет.

Об этом в своем Facebook сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Сегодня на 80-м году жизни скончался известный отечественный философ и политолог Николай Михальченко. Светлая память. Эпоха…", - говорится в сообщении.

Николай Иванович Михальченко родился 15 февраля 1942 года в селе Косичи Суражского района Брянской области в семье рабочих. В 1960 году окончил железнодорожное отделение Харьковского техникума промышленного транспорта, позже учился на философском факультете Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

Ученый работал руководителем службы по вопросам внутренней политики в администрации президента Украины Леонида Кравчука с декабря 1991 года по июль 1994 года.

С 1993 года по 2012 год Михальченко был президентом Украинской академии политических наук и генеральным директором всеукраинской социологической службы.

Кроме того, профессор работал в Институте социологии, Институте политических и этнонациональных исследований им. Кураса.

В круг его научных интересов входили философия истории, философия политики, философия образования, духовная и политическая жизнь общества, социальные институты и общественные отношения, а также мировоззренческие проблемы украинского общества.

Напомним, ранее на 88-м году жизни скончался нидерландский химик, лауреат Нобелевской премии Пауль Крутцен. Он изучал озоновые дыры в атмосфере, а его исследования послужили основанием для всемирного запрета на озоноразрушающие вещества.

Недавно мы также сообщали о смерти последнего создателя первой советской атомной бомбы и академика РАН Исаака Халатникова.