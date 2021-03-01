Во вторник, 2 марта, в Украине ожидается переменно-облачная погода с небольшим ночным морозом и плюсовой температурой в дневные часы. Ближайшей ночью на Правобережье и крайнем востоке страны ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории преимущественно без осадков.

На дорогах, кроме юга и востока, местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха ночью от +3 до -4 градусов. В дневные часы ожидается от +1 до +7. На западной Украине - до +13 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик сообщила, какой будет погода в первые дни весны и пообещала мокрый снег и дождь.

Также мы сообщали, что на Закарпатье не дожидаясь весны расцвели крокусы и подснежники.