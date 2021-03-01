Известный бизнесмен из Днепра Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в ООО "ЗТ-Инвес", которая владеет правами на торговую сеть магазинов "Цитрус". Соответствующая информация отражена в Едином государственном реестре.

В комментарии "Стране" сам Корбан подтвердил эту информацию.

"Мы вели переговоры с лета. В январе завершилась сделка. В ближайшее время мы планируем провести инвентаризацию компании, а также товарных остатков долговых обязательств, в том числе кредитов в банках", - рассказал Корбан.

Как известно, сеть магазинов гаджетов и аксессуаров "Цитрус" существует с 2000 года. Сегодня она представлена более чем 70 магазинами в ряде городов Украины.

Напомним, ранее Корбан в интервью "Стране" рассказал о своих отношениях с Андреем Богданом и Игорем Коломойским.