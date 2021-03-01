Бывшего президента Франции Николя Саркози, которого суд приговорил к трем годам тюрьмы, два из которых условные, могут не отправить в тюрьму. Назначенный ему один год реального заключения он сможет отбыть дома, находясь под электронным наблюдением.

Об этом со ссылкой на заседание суда сообщает телеканал BFMTV.

По словам председателя 32-й исправительной палаты парижского суда, приговор к году тюрьмы может быть изменен, в частности так, что Саркози сможет отбыть его дома с электронным наблюдением. Эти условия будут определены судьей по вопросам свободы и содержания под стражей.

Согласно законам Франции, у Николя Саркози есть десять дней на подачу апелляции. В свою очередь Тьерри Херцог уже объявил, что подаст апелляцию.

"Эта процедура носит отлагательный характер, и поэтому будет проведено новое судебное разбирательство", - говорится в сообщении.

Напомним, Саркози получил срок в деле о коррупции и прослушивании телефонных разговоров. Суд по этому делу начался в ноябре прошлого года.

Национальная финансовая прокуратура Франции потребовала приговорить Николя Саркози к четырем годам лишения свободы, из них два условно. Однако 1 марта, суд Парижа вынес приговор, согласно которому экс-главу государства признали виновным в данном деле и приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых условные (один - реальный). Таким образом, Саркози стал первым французским президентом, получившим реальный срок.