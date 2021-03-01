Президент Беларуси Александр Лукашенко освободил своего 45-летнего сына Виктора от должности своего помощника по национальной безопасности. Также он присвоил ему генеральское звание.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства в понедельник, 1 марта.

"Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника президента Беларуси по национальной безопасности в связи с переходом на выборную должность. Соответствующий указ глава государства Александр Лукашенко подписал 26 февраля", - говорится в сообщении.

В то же время, как следует из другого указа белорусского президента, 1 марта он присвоил своему старшему сыну Виктору воинское звание генерал-майора запаса. При этом сам Александр Лукашенко является подполковником.

Напомним, 26 февраля Виктора Лукашенко избрали на пост главы Национального олимпийского комитета (НОК), который с 1997 года возглавлял его отец.

Также мы сообщали, что Лукашенко рассказал, когда и при каких условиях он готов покинуть пост президента.

