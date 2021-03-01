Влиятельный одесский бизнесмен, которого в СМИ называют "хозяином Одессы", Владимир Галантерник, впервые официально признал, что в его империю входят знаменитый "Привоз", рынок "7-й километр", ТРЦ City Center и City Center "Котовский", развлекательный комплекс Аркадия Сити, галерея МАФов на Старосенный площади и бутик-отель De Paris.

О своих активах Галантерник рассказал изданию Forbes. Кроме того, он предоставил изданию свою актуальную фотографию.

Во всех указанных объектах доля Галантерника составляет около 50%. Другая часть принадлежит партнерам, имена которых он не разглашает. Все активы оформлены на номинальных владельцев или оффшоры.

Как пишет Forbes, промтоварный рынок "7-й километр" переживает не лучшие времена. "Город со своей субкультурой", как называет рынок Дмитрий Грабина, совладелец "Первой риэлтерской компании", раскинулся на 75 га в направлении Измаила. По его словам, в двухтысячном обороты были настолько большими, что арендаторы готовы были платить до $ 400 000 за торговую точку. Сегодня двухэтажный павильон на "7-м километре" обойдется в $45 000. Рынок проигрывает конкуренцию современным торгово-развлекательным центрам и постепенно перепрофилируется в оптово-перевалочный склад. Главная ценность актива - земля, что, по оценке Грабины, стоит от $2000 за сотку. Аналогичные участки по Киевской трассе стоят в два раза дешевле.

ТРЦ City Center и City Center "Котовский", принадлежащие Галантернику, даже в локдаун были заполнены на 100%. Все "забито" и в торговых рядах на Старосенной, говорит Грабина. Ранее эта территория была местом ночевки бездомных, сейчас там "фонтанчики и фонарики". "Появление торговых рядов повысила в цене и объекты, расположенные рядом", - говорит Грабина.

Галантерник владеет 50% торгово-развлекательного комплекса "Аркадия Сити", в курортной зоне Аркадия - самое "тусовочное" место Одессы. На его территории кафе, рестораны, шопинг зона, пляжи, ночные клубы под открытым небом. Зимой там работает каток Ice City. Бизнесмен планирует построить в Аркадии пятизвездочный отель на 3000 номеров и казино.

Владимир Галантерник – непубличный мультимиллионер, который начал заниматься бизнесом еще в 90-х. Преимущественно влиятельный одессит живет в Лондоне, но иногда бывает в Одессе.

Также "Страна" писала о том, что бизнесмен Галантерник оказался в российском санкционном списке.