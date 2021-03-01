Ток-шоу в эфире "5 канала", которое будет вести экс-генпрокурор Юрий Луценко, выйдет в эфире 11 марта в 19:30 и будет идти в прямом эфире каждый четверг.

Об этом говорится в сообщении "5 канала".

"Неотъемлемым элементом программы является "глас народа" - блиц-опрос людей на больные вопросы.

Зритель обязательно услышит мысли на заявленные темы эфира не только ведущего и гостей программы, но и рядовых украинцев из разных регионов. Мнения людей мы не будем цензурировать, а подаем их высказывания прямым текстом", - говорится в сообщении.

Премьера ток-шоу "Прямым текстом с Юрием Луценко" состоится в четверг, 11 марта.

Как известно, Юрий Луценко был генеральным прокурором с 2016 по 2019 год. Также был народным депутатом IV, VI и VIII созывов. Дважды был министром внутренних дел – в 2005-2006 и 2007-2010 годах.

Отметим, что владельцем "5 канала" является кум Луценко - экс-президент Петр Порошенко.

Напомним, что 18 февраля Петр Порошенко официально стал собственником канала "Прямой". "Страна" подробно разбиралась в том, зачем Порошенко купил сам у себя "Прямой" канал.

Также мы писали, что телеканал "Перший незалежний" начали отключать сразу после выхода в эфир даже без решения СНБО.