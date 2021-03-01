В понедельник, 1 марта, Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) сообщила о выявленных в финансовом отчете партии "Слуга народа" признаках уголовных преступлений сразу по трем статьям.

"Страна" разобралась, какие правонарушения могут быть инкриминированы представителям политсилы и какое наказание за них грозит согласно Уголовному кодексу Украины.

По словам пресс-службы НАПК, в документах пропрезидентской партии выявлены признаки преступлений по ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии). Согласно первой части этой статьи, предусматривается один из следующих видов наказаний:

штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) (от 1700 грн до 5100 грн);





исправительные работы на срок до двух лет;





ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

Вторая часть статьи предусматривает аналогичный перечень наказаний, а третья, которая распространяется на повторное нарушение закона, ужесточает штраф до 300-500 нмдг (от 5100 грн до 8500 грн).

Если же это преступление было совершено по сговору группой лиц или было сопряжено с вымогательством взноса в осуществлении предвыборной агитации (четвертая часть), нарушителям может грозить ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также сотрудники НАПК усмотрели в отчете партии нарушение ст. 366 УК Украины (служебный подлог). Примечательно, что в НАПК указали, что партия нарушила пятую часть статьи, однако в Уголовном кодексе данная она состоит всего из двух частей.

Если учесть, что ведомство могло допустить ошибку, то по версии НАПК нарушителям по обеим частям статьи может грозить:

штраф в размере до 250 нмдг (4250 грн) (ч. 1);





ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет (ч. 1);





лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 250 до 750 нмдг (4 250 грн - 12 750 грн) (ч. 2).

Кроме того, Нацагенство выявило в отчетах "Слуги народа" признаки преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Согласно закону, нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, из-за выявленных нарушений НАПК лишило партию государственного финансирования. В свою очередь глава "Слуги народа" Александр Корниенко пообещал, что все ошибки в отчетности будут исправлены.