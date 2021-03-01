Экс-президент Украины, а ныне нардеп Петр Порошенко, который заявил о покупке телеканала "Прямой", в день этого приобретения потратил полмиллиона гривен. Именно такая сумма указана политиком в электронной декларации, которую он подал 28 февраля, таким образом сообщив о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В документе указано, что всего в феврале Порошенко потратил 1,5 миллиона гривен. В частности, 18 февраля, в день покупки телеканала "Прямой", он сделал два платежа с пометкой "получение образования" - 253 тысяч гривен и 256,5 тысяч гривен (вероятно, платил за обучение детей за границей).

Также 22 февраля Порошенко купил кому-то в подарок движимое имущество на сумму 1 миллион гривен.

При этом экс-президент до сих пор не задекларировал расходы на покупку "Прямого".

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко хранит наличными почти 49 миллионов долларов и 401 миллион гривен.

Также мы сообщали, что Порошенко после покупки канала "Прямой" улетел с женой в Стамбул.