В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает административную ответственность за оскорбление полицейских.

Соответствующий документ №5050-1 опубликован на сайте парламента.

Документ, зарегистрированный 24 февраля, был инициирован народными депутатами фракции партии "Слуга народа" Вячеславом Медяником, Дмитрием Припутенем, Максим Павлюком, депутатом от группы "Доверие" Владимиром Арешонковым и членом фракции "ОПЗЖ", заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Григорием Мамкой.

Закон предполагает за публичное оскорбление сотрудника полиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего или пограничника во время выполнения ими служебных обязанностей предлагают штрафовать от 20 до 40 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 680 грн) или назначать 20 до 30 часов общественных работ.

Кроме того, авторы законопроекта предлагают:

увеличить штрафы за злостное неповиновение правоохранителям во время выполнения ими служебных обязанностей (вместо 136-255 грн — от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 850-1700 грн или общественные/исправительные работы),

увеличить штрафы за мелкое хулиганство (вместо 51-119 грн — 170-510 грн),

увеличить штрафы за публичные призывы к неисполнению законных распоряжений правоохранителей, если это приводит к нарушению общественного порядка (510-850 грн или общественные/исправительные работы).

Напомним, в начале февраля "слуга народа" Владимир Крейденко зарегистрировал схожий законопроект №5050, в котором предлагал расширить Кодекс Украины об административных правонарушениях понятием "оскорбление чести и достоинства сотрудника Национальной полиции Украины, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего". За это граждан предлагалось штрафовать, арестовывать или отправлять на исправительные работы.

Также мы подробно писали о том, как Рада увеличила штрафы для водителей.