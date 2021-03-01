Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович посоветовала отказавшимся вакцинироваться от коронавируса людям "сидеть дома и никуда не выходить" в период пандемии. Аргументировала она это тем, что подобные решения угрожают не только их здоровью, но и здоровью окружающих.

Об этом Вуйнович сказала в ходе круглого стола "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?", пишет РИА "Новости" в понедельник, 1 марта.

"Заболевание новое, тяжелое, коварное, оставляет большие последствия для здоровья, и решение не прививаться имеет двойные последствия: первое - что вы сами рискуете, второе - что вы рискуете перенести инфекцию другим людям", - заявила она.

Она также добавила, что здоровый человек легче переносит любую инфекцию, однако есть заболевания, при которых даже самый крепкий иммунитет беспомощен, например оспа или корь. По словам Вуйнович, нет другого способа укрепить иммунитет к коронавирусу, кроме вакцины.

Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. Граждане РФ делают прививку препаратом "Спутник V" - первой в мире зарегистрированной вакциной от Сovid-19.

Также мы писали, что 27 февраля в Москве добровольцев начали прививать от коронавируса при помощи вакцины "Спутник Лайт".