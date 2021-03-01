России стоит готовиться к выходу из Совета Европы в случае, если организация инициирует трехсторонний механизм мониторинга в отношении РФ.

Об этом в понедельник, 1 марта, в ходе заседания "круглого стола" в Совете Федерации, посвященного 25-летию членства России в Совете Европы, заявил вице-спикер Госдумы РФ, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой.

"Первое - мы должны пересмотреть нашу роль в этой организации, второе - ее покинуть в случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны (...), окончательное решение у нас во внешней политике принимает глава государства, президент РФ, по всем тем решениям, которые до этого были приняты, мне кажется, что это ровно в этой логике находится", - сказал Толстой.

По его словам, в случае выхода из Совета Европы Россия может создать собственные правозащитные механизмы.

"Мы можем свой ЕСПЧ создать вместе с нашими союзниками, если они у нас есть. А если их у нас нет, мы можем создать внутри нашей правовой системы дополнительный механизм контроля, который удовлетворит чаяния наших граждан в части защиты их прав. (...) Мы должны думать о том, каким образом мы будем формировать те или иные органы, которые придут на смену, если мы вдруг выйдем из Совета Европы", - сказал вице-спикер российского парламента.

Ранее Толстой заявил о возможности запуска Советом Европы в отношении России механизма, который позволит вывести страну из организации в связи с отказом властей государства исполнять решение Европейского суда по правам человека об освобождении оппозиционного политика Алексея Навального.

Чрезвычайный трехсторонний механизм по преодолению кризисных ситуаций Совета Европы является механизмом урегулирования вопросов СЕ с одной из стран-участниц. Его итогом может стать приостановление членства или выход страны из организации. Инициировать запуск этого механизма может Комитет министров Совета Европы (КМСЕ), ПАСЕ или генсек организации, окончательное решение остается за КМСЕ, который должен одобрить его 2/3 голосов. После этого в страну-нарушитель отправляется миссия Совета Европы, по итогам работы которой принимается дорожная карта по выходу из ситуации. В случае, если план окажется неработающим, СЕ может запустить следующий этап по приостановке членства или исключения страны из организации.

Видео: YouTube/ Совет Федерации

В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в связи с войной на Донбассе и аннексией Крыма. После этого российским делегатам запретили занимать руководящие должности в ПАСЕ и участвовать в ее мониторинговых миссиях. В ответ на эти решения Россия отозвала свою делегацию и с лета 2017 года отказалась платить взносы в бюджет Совета Европы. В конце 2018 года Россия выдвинула условие, что делегация вернется лишь после того, как в регламент ПАСЕ будет внесена поправка, запрещающая лишать национальные делегации права голоса во время сессий, которое не было выполнено. В течение трех последних лет Россия не участвует в сессиях ПАСЕ и в течение двух лет не перечисляет взносы в бюджет Совета Европы. В 2019 году регламентный комитет ПАСЕ принял резолюцию о предоставлении России полномочий для участия в июньской сессии.

Уже 28 января этого года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла резолюцию, в которой решила ратифицировать полномочия делегации России. Таким образом организация отклонила предложение украинской делегации по оспариванию полномочий делегации РФ.