Сегодня, 1 марта, суд приговорил бывшего президента Франции Николя Саркози к трем годам тюрьмы, два из них - условно. То есть целый год экс-глава французского государства просидит в настоящей тюрьме.

Политика признали виновным в коррупции и "торговле влиянием". Он стал первым экс-главой республики, получившим реальный срок.

В Украине по этому поводу начали вспоминать об открытых и закрытых при Зеленском уголовных делах против бывшего президента Порошенко.

"Страна" рассказывает суть дела против Саркози, а также публикует реакцию украинских соцсетей.

Суть дела Николя Саркози

Николя Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год.

Следователи заинтересовались финансированием обеих предвыборных кампаний политика - выигрышной в 2007 году и проигрышной в 2012-м (тогда французы избрали Франсуа Олланда).

Изначально Саркози подозревали в том, что он потратил больше положенного и принимал незаконные пожертвования от совладелицы L'Oreal, миллиардера Лилиан Бетанкур, а также от ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Доказать нарушение закона по этим пунктам пока не удалось. Однако по ходу дела выдвинули новые обвинения.

По мнению следователей, он пытался повлиять на расследование о пожертвованиях от Бетанкур. Для этого он предложил судье Жильберу Азиберу повышение - теплое место в Монако в обмен на информацию о ходе дела.

Обвинение строится на записях телефонных разговоров Саркози и его адвоката Тьерри Эрцога.

Прослушку организовала финансовая разведка. Велись записи разговоров Саркози с телефона, который был оформлен на другого человека - Поля Бисмута, израильского бизнесмена, друга детства судьи Азибера.

Бисмут проходил на процессе как гражданский истец. Его адвокат потребовал компенсации. Но вскоре израильтянин объявил, что не предъявлял требований и не знает юриста, который выступал от его имени.



Саркози на слушаниях заявил, что "хотел бы принести извинения всем Полям Бисмутам". Он добавил: если бы в то время, когда велась прослушка, "существовал WhatsApp, мне не понадобился бы Поль Бисмут".

Бывший президент и его защита обвинили прокуратуру в том, что, прослушивая разговор Саркози с его адвокатом был нарушен закон. Судья отклонила это требование.

Описанное разбирательство стартовало в конце 2020 года. Неофициально дело называют "пленки Саркози" или "прослушка Саркози".

По данным французских СМИ, Саркози не пропустил ни одного заседания суда. Он подтверждал, что пытался помочь судье Азиберу. Но не за услугу, а бескорыстно - "как делал ранее много раз за 40 лет политической карьеры".

Тем не менее, вердикт суда был такой.

Судья Жильбер Азибер был признан виновным в нарушении профессиональной тайны, укрывательстве этого преступления и "пассивной коррупции". Он получил три года лишения свободы, из них один условно.

Адвокат Тьерри Эрцог приговорили к трем годам лишения свободы, из них два условно - за коррумпирование представителя судебной власти - Азибера.

Самому Николя Саркози дали три года лишения свободы, из них два условно - как организатору схемы - за коррупцию и торговлю влиянием. По данным французских СМИ, год тюрьмы он проведет под домашним арестом под электронным наблюдением.

Что касается сути дела - о пожертвованиях на президентскую компанию - процесс возобновится 17 марта. Если экс-глава Франции также будет признан виновным, то получит еще один год тюрьмы.

Апелляции и нового суда он будет ждать на свободе. Дела против себя политик называет политическим преследованием и считает сфальсифицированными. От комментариев СМИ он отказался.

"Саркози и его адвокатов ставили на прослушку в деле о финансировании ливийским лидером Каддафи его президентской предвыборной кампании. На записи слышно, как адвокат говорит президенту: «Давай купим новый номер телефона, чтобы нас не прослушали, и потом его выбросим». Это позже вызвало недоумение: как это президент страны покупает номер, который потом выбрасывает. Но слушали и те телефоны. И оказалось, что Саркози попросил у его адвоката узнать у судьи, какие дела против него открыты. За это обещал сделать судью генеральным прокурором Монако. Судья слил конфиденциальную информацию Саркози, хотя должность так и не получил. За это Саркози и его адвокату дали три года тюрьмы, два из них условно. Остается год, но по законам Франции тот, кто получает год, не сидит. Поэтому за решеткой он не окажется", - говорит французский предприниматель и политолог Омар Арфуш.

"Главное не срок (Саркози не сядет), а то, что в течение пяти лет он не сможет работать, а тем более вернуться в политику. Поэтому есть мнение, что суд был политическим, чтобы помешать Саркози участвовать в президентских выборах 2022 года и составить конкуренцию Макрону. Хоть после проигрыша Олланду он обещал больше не баллотироваться, но многие видели в нем потенциального кандидата от умеренных правых, который после его ухода «осиротел», лидер так и не появился. Неофициально Саркози покровительствовал правым, и даже к нему ходили на консультации некоторые нынешние министры и высокие должностные лица. У него оставалось большое влияние на французскую политику, но после приговора оно сильно пошатнется и сделает праткически невозможным его возвращение в большую политику", - сказал нам политолог Доминик Рейни.

"Президентов сажать не только можно, но и нужно"

На приговор Саркози отреагировали лидеры мнений в Украине, вспомнив Петра Порошенко.

Журналист Максим Назаров написал в телеграме:

"экс президенту Франции Саркози дали реальный тюремный срок

г-н Зеленский, не того экс президента, не того!!!"

"Весенние посадки начались. Но к сожалению не в Украине. Эх, живут же люди", - пишет член наблюдательного совета Нацсоюза художников Игорь Бразовский.

Телеграм-канал Цибуля опубликовал новость о приговоре для Саркози также с намеком на Петра Порошенко.

Политтехнолог Дмитрий Раимов высказал такое мнение:

"Загнивающий запад упёк в кутузку бывшего президента республики Николя Саркози.

Он правил с 2007 по 2012. Очень влиятельный и богатый человек.

За прослушивание телефонов и "политическую коррупцию".

Значит можно же.

Когда нарушил закон. Год посидеть в тюрьме.

Это про невозможность посадить Порошенко. А его посадить нужно. Чтобы был прецедент для дальнейших уголовных дел по делу Вагнеровцев и чиновников действующего правительства.

Все в стране знают о коррупции.

Только делают вид, что закон им мешает.

Закон, который сами коррупционеры создали, чтобы их по нему же не садили. Ясно чего же ключевые законы не меняют?"

Адвокат Николай Полозов написал:

"На примере Саркози французская демократия нас учит тому, что президентов, совершающих преступления, сажать не только можно, но и нужно".