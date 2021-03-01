Политолог Константин Бондаренко поделился со "Страной" своими воспоминаниями о дважды экс-министре иностранных дел Украины Анатолие Зленко, о смерти которого стало известно сегодня.

"Я часто встречал Анатолия Зленко на официальных мероприятиях. Мой близкий друг - племянник Зленко, я знаю многих людей, которые с ним работали. Это был человек, который отличался интеллигентностью в общении, мягкой манерой речи, не свойственной для других дипломатов. Когда-то мы проводили ряд мероприятий за рубежом и в Украине с его участием, он уже не был министром в то время. Когда Зленко говорил, его всегда с большим вниманием слушали. Причём он мог выступить с речью экспромтом - это чувствовалось. Но он так правильно расставлял акценты в своей речи, что даже без подготовки мог конкретно по пунктам все разложить. Минимум воды, максимум конструктива. Чувствовалось, что у него богатый опыт и хорошая школа дипломатии", - рассказал "Стране" Бондаренко.

Отметим, что Зленко дважды был министром иностранных дел Украины: в 1990-1994 и в 2000-2003 годах.

"Зленко был министром в два захода. Первый раз, когда происходило становление Украины. И как раз благодаря Зленко Украина получила признание на международной арене. Первые дипломатические институты, миссии, учреждения создавались им. Это его характеризует как хорошего организатора. А второй раз Зленко возглавил МИД, когда надо было спасать честь страны, на стыке 90-х и "нулевых", это был переломный момент. И тогда Зленко многое сделал для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. Считаю, что Анатолий Зленко - один из к лучших министров иностранных дел в истории Украины. Самых результативных и влиятельных", - добавил Константин Бондаренко.

Напомним, первый глава Министерства иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко умер в возрасте 82 лет.

Экс-постпред Украины при ЕС Константин Елисеев назвал Анатолия Зленко своим учителем и "дипломатическим отцом". В своей публикации в Twitter Елисеев выразил соболезнования семье Зленко.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии - благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!", - написал Елисеев.

Анатолий Зленко родился 2 июня 1938 года в Ставище Киевской области. С 1967 года работал в МИД УССР, с апреля 1987 года – замглавы МИД УССР, с июля 1989 года – первый замглавы МИД УССР.

Анатолий Зленко возглавлял МИД Украины дважды: в 1990-1994 годах и с 2000 по 2003 год, был также представителем Украины при ООН.

С 2010 года был деканом факультета международных отношений Киевского университета славистики.

Анатолий Максимович Зленко - выпускник Киевского государственного университета им.Шевченко. Начал карьеру в на дипломатической работе в 1967 году.

С 1983 - постоянный представитель УССР при ЮНЕСКО, в 1989-1990 - первый замминистра иностранных дел Украины.

В 1990-1994 Анатолий Зленко работал министром иностранных дел Украины.

С 1994 - постоянный представитель Украины при ООН. Второй раз министром иностранных дел Зленко стал в 2000 году, он занимал эту должность до 2003 года.

В 2004-2005 Зленко занимал пост представителя Украины в Комиссии ООН по правам человека. Работал советником президента и премьер-министра по специальным международным вопросам.

Ранее "Страна" сообщала, что от инфаркта умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.