В Черниговской области таксист в результате конфликта убил 41-летнего пассажира и спрятал тело в лесу. В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее муж около полуночи 25 февраля сел в такси возле дома своего товарища и собирался ехать домой, но пропал.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Черниговской области.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность таксиста и выяснили, что в половине первого ночи между ним и пассажиром возник конфликт. Водитель нанес пассажиру смертельное ножевое ранение, а орудие преступления - нож - выбросил.

"Осознав содеянное, на своем автомобиле ВАЗ 2110 таксист вывез тело в лесополосу в 10 километрах от места совершения преступления и спрятал его в снегу. Впрочем, в содеянном он признался лишь когда полицейские нашли неопровержимые доказательства его вины", - говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски в машине и обнаружили ряд следов, свидетельствующих о совершении преступления. Мужчина задержан, ранее он был судим за убийство, а также за хранение наркотиков. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Ранее "Страна" писала о том, что таксист, убивший в центре Киева пешехода, заключен под стражу, ему грозит 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Киеве таксист изнасиловал в лесу пассажирку и после этого отвез ее домой.