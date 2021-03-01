Президент Франции Эммануэль Макрон попросил жителей страны потерпеть комендантский час, который был введен из-за коронавируса, "еще 4-6 недель".

Его слова передает "Le Figaro".

Отвечая на вопрос, сколько еще будет длиться комендантский час, Макрон сказал, что придется "продержаться еще 4-6 недель" - то есть до начала-середины апреля.

Отметим, что это первый раз, когда лидер Франции назвал ориентировочное время снятия ограничения со времен его ввода в середине января.

Перед этим глава Агентства общественного здоровья Жером Саломон заявил, что доволен результатами комендантского часа, однако не исключает и нового локдауна, если ситуация начнет ухудшаться.

Как он считает, именно комендантский час помогает эффективно бороться с частными вечеринками дома у друзей, которые часто становятся источником заражения.

Напомним, комендантский час в стране был введен 16 января. Французы обязаны с 18:00 оставаться у себя дома, кроме ряда разрешенных исключений.

Как мы писали, во Франции начали тестировать школьников и студентов на коронавирус через слюну.