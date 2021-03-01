Партия "Слуга народа" намерена исправить нарушения, выявленные Нацагентством по вопросам противодействия коррупции (НАПК), чтобы вернуть государственное финансирование. Для этого у политической силы есть один месяц.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил глава пропрезидентской партии Александр Корниенко.

"Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК", - сказал Корниенко.

Напомним, сегодня НАПК сообщило, что из-за выявленных агентством нарушений в отчетах партия "Слуга народа" лишилась госфинансирования. Также признаки преступления были обнаружены в документации партий "Конгресс украинских националистов" и "Блок Вилкула Украинская перспектива".

Ранее в этом году глава политической силы "Голос" Кира Рудик заявила, что Нацагентство приостановило государственное финансирование политической силы.