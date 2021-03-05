Сегодня наступает 22-й лунный день в знаке Зодиака Стрелец. Этот период акцентирует внимание на нерешенных вопросах и старых задачах. Наиболее чуткими к информации астрологи советуют быть Козерогам, Водолеям и Рыбам.

Используйте энергию сегодняшнего дня, чтобы присмотреться к знакам и людям, которые вас окружают. Наблюдайте, анализируйте увиденное. Даже случайно событие может стать ключом к решению вашей старой проблемы. будьте внимательны к сновидениям - важная информация содержится даже в них.

Ниже приводим подробный астрологический прогноз для указанных знаков Зодиака.

Козерог (22.12 - 20.01)

Вам нужно немедленно отложить все важные дела и заняться "увеселением" себя любимого или посвятить день умственному и духовному развитию. Атмосфера серьезности, которая в последнее время пытается поглотить отдельных представителей вашего знака, не пойдет на пользу. Чтобы окончательно не впасть в мизантропию, проведите сегодняшний день с теми людьми, которых вам приятно видеть.

Водолей (21.01 - 20.02)

Звезды советуют Водолеям использовать сегодняшний день для поиска тайного знания. Учитесь читать между строк, всю информацию используйте во благо. Если сегодня вас посетят интересные решения и оригинальные идеи, приберегите их на более удобный случай. Не открывайте все свои козыри. Руководствуйтесь правилом "Сделал дело - гуляй смело". Незачем решать всё за один раз.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы склонны недооценивать себя и свои силы, ведь дверь в счастливую жизнь уже давно открыта перед вами. Нужно только набраться смелости и войти в нее. Сегодняшний день астрологи называют еще днем открытого сердца. Может, все дело в том, насколько вы можете быть открытыми, щедрыми и добрыми с окружающими. Попробуйте проявить спонтанный альтруизм сегодня. Это верный ключ к общественно важной информации.

Всем остальным знакам астрологи рекомендуют сегодня ограничить число контактов. Если внутри возникают негативные эмоции, попытайтесь высвобождать их, но не на окружающих, а преобразуя в творческую или спортивную энергию. В этот день не рекомендуют менять работу, начинать путешествия или отправляться в командировку. Пусть день накануне выходных тоже пройдет тихо и размеренно.

Напомним, март принесет перемены и наполнит жизнь каждого знака Зодиака эмоциями.

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