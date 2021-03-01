Партия "Слуга народа" из-за нарушений, выявленных Национальным агентством противодействия коррупции в ее отчетах лишилась госфинансирования.

Об этом в понедельник, 1 марта, в Facebook сообщает пресс-служба НАПК.

По данным агентства, признаки уголовных преступлений были выявлены в отчетах трех политических партий: "Конгресс украинских националистов", "Блок Вилкула Украинская перспектива" и "Слуга народа" (в отчетах за два отчетных периода).

"В связи с выявленными нарушениями приказом председателя НАПК Александра Новикова остановлено государственное финансирование партии "Слуга народа", - сообщили в НАПК.

Кроме того, в агентстве сообщили, что соответствующие материалы были направлены в Национальную полицию.

Информацию о лишении "Слуги народа" государственного финансирования прокомментировал "Стране" глава пропрезидентской партии Александр Корниенко.

"Обычно приостанавливают финансирование за нарушение порядка подачи отчетов и так далее. Там не только мы, а много партий нарушило. Мы сейчас изучаем, что именно НАПК считает за нарушение порядка отчета. В любом случае будем исправлять, есть месяц на исправление. Думаю, что финансирование нам возобновят после того, как мы внесем все исправления. Работаем над тем, чтобы осуществить все исправления, на которые нам укажет НАПК", - сообщил Корниенко.

Новость про лишение госфинансирования прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Но любопытно, что в этих нарушениях НАПК увидела признаки уголовных преступлений сразу по трём статьям УК - ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии), ч. 5 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Материалы по этому поводу уже направлены в Нацполицию. Будет ли возбуждено дело и станут ли лидера партии президента подозреваемыми? Как говорил товарищ Сухов, "это вряд ли". Разве что на Банковой решат разыграть спектакль на тему «перед законом все равны» и отправят под статью партийного клерка", - говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, в ноябре 2020 года партию Тимошенко оставили без госфинансирования из-за нарушений в отчетности.

Также мы писали о том, что в январе 2021 года в НАПК лишили партию "Голос" государственного финансирования.