Служба безопасности Украины заявила, что выявила внесение "заведомо неправдивых" данных во время перерегистрации Партии Шария. СБУ обратилась в Киевскую городскую прокуратуру с запросами о международной правовой помощи для проведения следственных действий в других странах по делу лидера партии Анатолия Шария (он проживает в Испании).

Об этом в понедельник, 1 марта, информирует пресс-центр спецслужбы.

"В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации Партии Шария. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"). Эти материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ направила запросы в Киевскую городскую прокуратуру о международной правовой помощи и необходимых материалах для организации и проведения следственных действий на территории иностранных государств по делу Шария.

Сам Анатолий Шарий уже отреагировал на заявление СБУ.

"Гнусавому подобию президента сказали в уголовное дело запихнуть еще одно уголовное дело - мы уже и партию переоформляли, подделывая документы. Давайте уже скорее начинайте работать с европейскими партнерами. Давайте, не томите, свиньи", - прокомментировал Шарий в своем телеграм-канале.

Напомним, 16 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении по двум статьям (государственная измена и нарушение равноправия граждан) лидеру Партии Шария Анатолию Шарию. Его два раза вызывали для участия в допросе в качестве подозреваемого после чего его объявили во всеукраинский розыск. Вместо Шария в СБУ приходил его адвокат Валентин Рыбин, которые объяснял неявку своего клиента тем, что тот получил статус беженца.

25 февраля украинские правоохранители объявили Шария в розыск. Сам Шарий считает, что украинские власти преследуют его незаконно, а все возбужденные против него дела это политическое преследование.

Ранее мы писали о том, как житель Днепра Виктор Шарий в студии hromadske рассказал, что Партия Шария была зарегистрирована именно на него, и сейчас он хочет отозвать разрешение на использование его фамилии.

По словам Виктора, его фамилию в "Партии Шария" использовали в 2019 году перед выборами в Верховную Раду.

Тогда ему якобы позвонили представители Шария и предложили денежное вознаграждение в размере 500 долларов, на что мужчина согласился. После этого Анатолий Шарий заявил, что перед беседой с hromadske Виктора запугала СБУ, продержав двое суток в подвале.