Счетная Палата зафиксировала факты нарушения законодательства Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания при использовании бюджетных средств в течение 2018-2020 годов.

Об этом сообщила депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк в своем Телеграм-канале.

Так, по данным аудита Счетном Палаты в течение 2018 − 9 месяцев 2020 года Нацсовет использовал более 284 млн грн. Из них:

непродуктивно-96,5 млн грн;

неэкономно-78 тыс. грн;

с нарушением требований законодательства -1,45 млн грн.

Кроме того, с нарушением законодательства о публичных закупках были осуществлены закупки на сумму 48,8 млн грн. Также из-за управленческих недостатков были не использованы части открытых ассигнований в сумме почти 6,4 млн грн.

Напомним, в 2020 году сообщалось, что "Слуги народа" хотят увеличить зарплату главе Нацсовета по ТВ в 2,5 раза.

Также мы писали, что Рада приняла в первом чтении закон о расширении прав Нацсовета и об увеличении зарплат его членам.