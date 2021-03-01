В понедельник, 1 марта, суд Парижа вынес приговор по делу бывшего президента Франции Николя Саркози, которого обвиняют в коррупции и прослушивании телефоннных разговоров.

Об этом сообщает РИА "Новости".

По из данным, экс-главу государства признали виновным в данном деле и приговорили к трем годам тюрьмы, два из которых условные (один - реальный). Таким образом, Саркози стал первым французским президентом, получившим реальный срок.

Напомним, суд по делу о коррупции Саркози и прослушивании телефонных переговоров начался в ноябре 2020 года.

По версии следователей, Саркози через своего адвоката якобы обещал помочь высокопоставленному представителю Кассационного суда Гилберту Азиберу в получении должности в Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal.

Следствие располагает многочисленными записями перехваченных телефонных переговоров Саркози на эту тему. Для разговоров он использовал секретную линию под псевдонимом Поль Бисмут и беседовал с Эрзогом.