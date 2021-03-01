Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко прокомментировала слухи о пластиковой операции, которые возникли в начале года после того, как политик удивила всех своим новым имиджем.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Kyiv.Live" в YouTube.

Так, депутат отрицает любые хирургические манипуляции на своем лице, а свой заметно похорошевший внешний вид она объясняет долгожданным отдыхом.

"Я хочу успокоить всех зрителей, я просто смогла тридцать дней отдохнуть", - сказала Тимошенко журналистам.

"Я долго не могла себе позволить этот отдых, но на новогодние праздники мы с семьей отдохнули, и, возможно, это немного повлияло и на внешний вид. Но, как вы видите, эффект заканчивается, потому что темп работы слишком высокий", - заверила Юлия Владимировна.

Однако, по мнению пластического хирурга Сергея Дербака, похорошеть Тимошенко все же помогли.

"Глядя на лицо Юлии Владимировны видно, что была сделана подтяжка лица, блефаропластика – пластика век и контурная пластика. На ее лице видно, что в недостаточные объемы скул был введен филер", – отметил пластический хирург.

По его словам, такая процедура могла обойтись ей до 20 тыс. евро. А сделать ее могли в ОАЭ.

Напомним, в начале января 60-летняя Тимошенко снова сменила имидж. Нардеп пришла на заседание Согласительного совета Верховной Рады с новой прической и без очков.

При этом в средине ноября 2020 года Юля пришла на работу с игривыми локонами и обновленным лицо. Ее губы выглядели заметно пухлее, чем обычно. Скорее всего, она сделала процедуру по их увеличению.