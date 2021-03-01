Министр здравоохранения Максим Степанов в понедельник, 1 марта, заявил, что Минздрав ожидает поставок вакцины от коронавируса Coronavac, произведенной китайским производителем Sinovac и закупленной Минздравом за средства госбюджета. Препарат должны привезти до субботы, 6 марта.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы ждем поставку Coronavac, по контракту вакцина должна быть поставлена до 6 марта с предоставлением всех документов по поводу эффективности", - сказал Степанов.

По словам министра, "государство полностью защищено с точки зрения банковских гарантий". Также Степанов рассказал, что сегодня перечень производителей вакцин постоянно расширяется.

"Производители вакцин постоянно добавляются, сегодня это 3-4 производителя в мире, а завтра - 10", - сказал Максим Степанов.

Министр заявил, что украинцы могут доверять всем вакцинам, которые будут зарегистрированы в Украине.

Напомним, Украина в конце прошлого года заключила контракт на поставку вакцины Sinovac Biotech. Как утверждают в Минздраве, речь идет об 1,9 млн доз с возможностью вернуть деньги (около миллиарда гривен), если эффективность вакцины не подтвердится.

Также мы писали о том, что по данным социологов, китайской вакцине, которую закупила Украина, доверяет всего 1% населения.