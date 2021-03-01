В минувшие выходные в Украине еще двое подростков выпали из окон высоток. В результате 13-летний мальчик госпитализирован с травмами, а 15-летняя девочка - скончалась.

Одно ЧП произошло в Чернигове в ночь с субботы на воскресенье. 13-летний выпал из окна восьмого этажа, сообщает УНН.

"Мальчик жив, находится в больнице. Что именно произошло, мы установим в ходе расследования. Говорить конкретно рано, но, по предварительной информации, "группы смерти" к этому не имеют отношения", - говорится в сообщении.

По факту инцидента открыто уголовное производство по статье о доведении до самоубийства несовершеннолетнего. Продолжается досудебное расследование.

А второй инцидент произошел в Киеве поздно вечером в воскресенью на Харьковском шоссе. 15-летняя девочка выпала из окна шестого этажа многоэтажки и получила смертельные травмы, передает "Сегодня".

"На данный момент сотрудники устанавливают все обстоятельства трагедии. Девочка 2005 года рождения. Она проживала с дедушкой и бабушкой, поскольку у ее родителей уже новые семьи. Во время падения телефон девочки разбился. Мобильное устройство отдали специалистам, которые собирают его буквально по крупицам. Это необходимо, чтобы восстановить все данные и круг общения ребенка", - заявили в полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что ночью в Киеве из окна многоэтажки выпала 12-летняя школьница.

Также мы сообщали, что с седьмого этажа недостроя в Кропивницком выпала 14-летняя девушка.