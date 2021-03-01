Экс-журналист, бывший нардеп, а сейчас член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко, который в январе получил от УЗ 136 тысяч гривен, в феврале задекларировал более 660 тысяч гривен в качестве вознаграждения за свою работу.

Информация об этом содержится в его электронной декларации от 27 февраля, опубликованной на сайте Единого госреестра деклараций.

В частности, Сергей Лещенко 17 февраля задекларировал 332 062 грн вознаграждения за работу в качестве члена набсовета. Источником поступления средств указан работодатель - "Укрзализныця".

Скриншот из декларации Лещенко

Кроме того, в декларации Лещенко от 11 февраля указано, что он в прошлом месяце заработал в УЗ еще такую же сумму. Таким образом, всего в феврале он задекларировал более 660 тысяч гривен в качестве вознагражденя за свою работу.

Напомним, на должность члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Лещенко был назначен 18 декабря прошлого года. Первая "зарплата" Лещенко на новом посту составила 136 тысяч гривен.

Недавно стало известно, что семья экс-нардепа Лещенко переехала в скандальную квартиру в центре Киева за 7,5 млн гривен.

После чего ГБР возбудило дело против него по факту получения им в сентябре 2016 года крупной скидки при покупке квартиры.