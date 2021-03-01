У сотрудников украинского посольства, задержанных с партией контрабанды, обнаружили 16 кг золота, сигареты на 1,5 млн грн и 140 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, .

Как выяснили в контрразведке СБУ, чиновники для контрабанды подакцизных товаров использовали официальные документы внешнеполитического ведомства.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что участники сделки перемещали через государственную границу Украины валюту, золото и подакцизные табачные изделия. Все это - за счет использования дипломатических привилегий и иммунитетов", - уточнили в СБУ.

В грузовом транспортном средстве с дипломатическими номерными знаками оказались:

140 тыс. долларов США;

67,2 тыс. евро;

11,6 тыс. польских злотых;

16 кг изделий из золота на сумму 15 млн грн;

8826 блоков сигарет на 1,5 млн грн (по ценам черного рынка).

"Прекращение противоправной деятельности осуществлялось совместно с территориальным управлением ГБР в г. Львов, под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона", - сообщают в СБУ.

Напомним, о ситуации с дипломатами стало известно после поста министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Утром 1 марта он написал в Facebook, что отозвал из-за границы двух сотрудников посольства в Польше, которых подозревают в коррупции.

По его словам, вчера двух сотрудников украинского посольства в Польше задержали на границе при попытке вывезти на служебном авто из Украины в Польшу большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет. (О каком именно количестве идет речь, стало известно не сразу)

"Случай для МИДа вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре. При моей каденции на посту министра мы не будем замалчивать такие позорные случаи и тем более покрывать их фигурантов", - заявил министр.

Ранее сообщалось, что в "Борисполе" изъяли рекордную для этого аэропорта партию контрабандных сигарет весом 10 тонн.