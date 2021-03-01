Украинским медикам приходится утилизировать неиспользованные дозы антикоронавирусной вакцины в конце дня. В Минздраве пообещали объяснить, как избежать этого.

Об этом рассказала врач-инфекционист из Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко телеканалу "Дом".

По словам медика, особенные правила упаковки препарата вынуждают утилизировать неиспользованные дозы вакцины в конце дня в некоторых областях. В каждой такой ампуле по 10 доз.

"Раскрывается ампула и прокалывается иглой. С этого момента хранение флакона должно быть не более 6 часов. В первый день у нас вакцинировали 54 человека и 6 доз утилизировали", — сказала Кобевко.

В то же время, по словам главы Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федра Лапия, в Минздраве не запрещают использоваться остатки вакцины для прививки людей, которые не входят в первую волну вакцинации. В регионы обещают направить письмо рекомендаций, чтобы не было недопониманий, что же делать с остатками.

"Мы сейчас пропишем такие алгоритмы для мобильных бригад, что если у вас есть несколько желающих, и у вас остались, например, три дозы, мы определяем приоритетность, кто может получить вакцину: сначала это будут люди старше 80 лет. Если таких пациентов несколько — первым будет тот, кто имеет сопутствующие болезни", — отметил Лапий.

Напомним, с момента начала вакцинации в Украине делают прививки вакциной "CoviShield", которую наши власти пытаются представить как "индийскую Astra Zeneca", хотя в Европе ее считают вакциной для стран третьего мира.

Эта вакцина может храниться при температуре от +2 до +8°С в течение полугода. При этом, по рекомендациям ВОЗ, препарат действительно рекомендуется выбрасывать, если за шесть часов после вскрытия он не был использован

Компания по вакцинации в Украине стартовала 25 февраля после прибытия в страну первых 500 тыс. доз "CoviShield". На первом этапе должны привить врачей, работающих с пациентами с COVID-19, персонал и жителей домов престарелых, участников операции Объединенных сил.

За это время медики успели вакцинировать более 3 тыс. человек. Вторая доза вакцины будет вводиться через 28 дней после первой.