Китай планирует создать сверхтяжелую ракету-носитель с грузоподъемностью порядка 100 тонн, чтобы ориентировочно в 2030 году осуществить пилотируемую миссию на Луну.

Об этом со ссылкой на бывшего главу CNSA Луань Эньцзе пишет Global Times.

Грузоподъемность нового аппарата должна в четыре раза превышать эту характеристику самой мощной китайской ракеты "Чанчжэн-5". По словам Эньцзе, Национальная лунная программа ставит перед КНР новые задачи по разработке гораздо более мощных технологий для запуска космических кораблей.

"Мы прорабатываем вопросы, касающиеся начала разработки тяжелой ракеты-носителя в ходе 14-й пятилетки (2021-2025)", - сообщил он.

По предварительным данным, проект может быть официально запущен в ближайшие два года. Китайская академия технологий ракет-носителей не опровергла, но и не стала подтверждать эту информацию.

Китайские ученые также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.

Напомним, в конце прошлого года китайский зонд мягко сел на видимой стороне Луны и готовится собирать лунный грунт.