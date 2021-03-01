Деятельность разрешительной службы МВД Украины будет полностью перезагружена.

Об этом "Стране" сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, комментируя информацию о ее расформировании приказом главы Нацполиции Игоря Клименко.

По его словам, после выявления коррупционной схемы выдачи разрешений на ношение оружия уволены начальник разрешительной службы МВД, его первый заместитель, а также часть их подчиненных.

"После того, как служба внутренней безопасности МВД выявила преступную схему по оформлению документов на оружие, выдаче разрешений без участия самих заявителей - были сделаны выводы, собраны факты. Девять человек уволены, в том числе, начальник и первый заместитель. Все документы о правонарушении переданы в ГБР для привлечения их к уголовной ответственности. Сейчас мы проверим все разрешения, которые выдавались без соблюдения процедуры - они будут аннулированы. Оружие, которые было получено с нарушениями - будет изъято, также будет перезагружена деятельность по разрешительной системе МВД, чтобы дальше ни один человек не мог получать разрешения с нарушением процедуры", - заявил Геращенко.

Напомним, Департамент внутренней безопасности полиции раскрыл коррупционную схему выдачи разрешений на ношение оружия, после этого приказом главы Нацполиции расформировали разрешительную службу.

Ранее "Страна" писала о том, что МВД выступает против легализации владения пистолетами.