Министр здравоохранения Максим Степанов вакцинировался от коронавирусной болезни препаратом индийского производства CoviShield.

Сделал он это в прямом эфире в понедельник, 1 марта.

Вакцину Степанов получил в Александровской клинической больнице Киева. Перед этим медик померила министру давление и расспросила о жалобах на самочувствие.

После получения укола Степанов рассказал о своем состоянии.

"Лучше, чем до вакцинации", - заверил чиновник.

Ранее в ходе сегодняшнего брифинга министр здравоохранения пообещал, что первым из высокопоставленных украинских чиновников вакцинируется от коронавирусной болезни, а уже после него прививку получит и президент Владимир Зеленский. По словам Степанова, глава государства вакцинируется вместе с украинскими военными.

Примечательно, что вакцинация украинских военных от коронавируса началась еще 26 февраля. Препарат получили военнослужащие в районе проведения Операции объединенных сил. Однако Зеленский в тот день не прививался.

Напомним, 23 февраля, в аэропорт "Борисполь" прибыла первая партия вакцины от коронавируса CoviShield, произведенной в Индии по лицензии британской компании AstraZeneca. 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса, а сегодня стартовала онлайн-запись на получение прививки.

"Страна" подробно писала о том, какие побочные эффекты есть у вакцины CoviShield.