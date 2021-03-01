В понедельник, 1 марта, закрытые из-за пандемии коронавируса в течение двух с половиной месяцев немецкие парикмахерские, снова открылись.

Об этом сообщает агентство "АР".

Это стало возможным после согласования канцлером Ангелой Меркель и руководителями 16 федеральных земель ФРГ открытия парикмахерских 10 февраля.

При этом они снова встретятся в среду, чтобы договориться о дальнейших действиях в отношении других коронавирусных ограничений в Германии, которые действуют до 7 марта.

Кроме того, в некоторых землях с понедельника также открываются цветочные и хозяйственные магазины. Большая часть из них были закрыты по всей стране с 16 декабря.

В данный момент рестораны, бары, спортивные и развлекательные заведения были закрыты со 2 ноября, а в отелях разрешено останавливаться только по делам бизнеса.

Центр по контролю за заболеваниями Германии сообщил о 4732 новых случаях коронавируса за последние 24 часа по сравнению с 4369 неделей ранее. Было зарегистрировано еще 60 смертей, в результате чего общее число погибших составило 70 105 человек.

Напомним, недавно мы писали, что закрытые с октября венские рестораны и отели хотят открыться по "парикмахерским" правилам.

Также мы писали, что перед третьей волной коронавируса в Швеции решили ужесточить карантин с 1 марта.