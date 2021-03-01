В план по вакцинации внесут изменения о порядке прививок первых лиц государства. Президент Украины Владимир Зеленский будет вакцинироваться после министра здравоохранения Максима Степанова. Оба они получат индийский препарат Covishield.

Об этом на брифинге в понедельник, 1 марта, рассказал сам Степанов.

"Я буду первым человеком (из топ-лиц страны - Ред.), потом Владимир Александрович", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов.

"Идет война против вакцинации, развернута антивакционная кампания. При этом заявляют и о качестве и об эффективности вакцины, чего только не придумают! Чтобы развеять страхи насчет вакцинации, были внесены изменения в дорожную карту вакцинации. Это дает возможность публично вакцинироваться и министру здравоохранения и президенту Украины. Сегодня, думаю, вы все это сможете увидеть и вопросы в будущем о качестве вакцины возникать не будут.", - уточнил Степанов.

При этом, на уточняющий вопрос, когда именно президент собирается вакцинироваться, министр ответил, что президент будет вакцинироваться вместе с военными.

Спустя 10 минут после заявления, министру здравоохранения измерили давление и сделали первый укол вакцины. После укола министр здравоохранения заявил, что "чувствует себя даже лучше, чем до вакцинации".

Напомним, 26 февраля в районе проведения Операции объединенных сил началась вакцинация военнослужащих от коронавируса. Однако президент Владимир Зеленский, вопреки своему обещанию, не вакцинировался вместе с ними.