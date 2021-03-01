С 1 марта зарегистрироваться на бесплатную вакцинацию от Covid-19 можно онлайн через приложение или портал "Дiя". Такая функция появилась в перечне услуг. Также можно записаться, позвонив в контакт-центр Минздрава.

Пока ничего конкретного большинству из желающих не скажут, но обещают внести в лист ожидания.

За первые пять дней в Украине привили 3 141 человека из категории, которая подлежит вакцинированию в первую очередь. Сегодня пример показал министр здравоохранения Максим Степанов, которому вкололи индийскую версию AstraZeneca - Covishield. На очереди президент Владимир Зеленский.

Неизвестно, регистрировались ли они на прививку через "Дию"."Страна" попробовала стать в очередь на прививку через этот сервис. И вот, что получилось.

Как зарегистрироваться через "Дiю". Пошаговая инструкция

1. Зарегистрироваться на бесплатную вакцинацию можно через мобильное приложение "Дiя". Для этого нужно установить его на смартфон и войти с помощью банкинг-авторизации, например, через "Приват 24". Также можно зарегистрироваться на самом портале "Дiї", не скачивая приложение.

Отметим, что второй способ явно надежнее - у многих пользователей (в том числе у нас) услуга записи на вакцинацию в перечне отсутствовала, хотя приложение было обновлено.

Но даже при регистрации на сайте будьте готовы к тому, что у вас минут 5-7 будут спрашивать ваши установочные данные и проверять адрес, паспорт и так далее.

2. Далее в разделе "Услуги" нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от Covid-19".

3. Вам нужно будет поставить галочку, чтобы выяснить, на каком этапе вакцинации из пяти вас могут вакцинировать. Всего будет пять этапов вакцинации в Украине.

На первом этапе (около 367 тыс человек) вакцинируют медиков, которые работают с больными Covid-19; пожилых постояльцев домов престарелых и их персонал; военных на Донбассе.

На втором этапе (около 3 миллиона человек) вакцинируют украинцев старше 80 лет; медперсонал; соцработников.

На третьем этапе (около 7 миллионов человек) вакцинируют украинцев от 65 до 79 лет; работников образования; полицейских, сотрудников МЧС; военных ВСУ.

На четвертом этапе (около 11 млн человек) вакцинируют украинцев от 60 до 64 лет, жителей оккупированных территорий; украинцев возрастом до 59 лет с хроническими заболеваниями; работников мест лишения свободы и заключенных.

На пятом этапе (около 13 млн человек) вакцинируют остальных взрослых украинцев.

При этом, схитрить и выбрать категорию, которую вакцинируют в первую очередь, невозможно: появляется надпись: "Вам не нужно записываться". И говорится, что вакцинацию обеспечит работодатель.

То есть в очередь позволяет стать только последняя опция "Ничего из вышеперечисленного".

4. Далее вам предложат указать населенный пункт, в котором вы хотите сделать прививку.

5. После этого вас внесут в лист ожидания, а в приложении появится уточнение: "Важно! Это предварительная запись. Когда вакцина будет доступна для вашего этапа, вы сможете выбрать удобную дату, время и пункт прививок".

В приложении уточняется, что прививать будут вакциной, которая окажется в наличии. Наименование вакцины должны указать в приглашении на прививку.

О чем говорится на сайте вакцинации от Covid-19

Также в Минздраве сегодня запустили официальный сайт, посвященный вакцинации. На нем собрали ответы на главные вопросы, а также обновляют статистику о количестве вакцинированных от коронавируса в Украине.

Сколько уже вакцинировали. На сайте обновляется статистика по количеству вакцинированных. На 28 февраля (пять дней со старта вакцинации) прививку от коронавируса сделали 3 141 человеку. Вторую дозу привитым должны сделать через 28 дней.

Скриншот: vaccination.covid19.gov.ua

Сначала вакцинировать украинцев будут мобильные бригады, потом заработают прививочные пункты (собираются создать 4 250 таких пунктов). По данным Минздрава, одна мобильная бригада может выполнить около 100 прививок в сутки.

Какими вакцинами будут прививать украинцев. На сайте Минздрава указаны четыре вакцины от Covid-19: AstraZeneca (Covishield), Pfizer-BioNTech, Sinovac Biotech, Novavax.

Колоть будут той вакциной, которая окажется в наличии в день прививки.

Пока в Украину привезли 500 тысяч доз индийского препарата Covishield по лицензии AstraZeneca. Этого хватит, чтобы вакцинировать двумя дозами 250 тысяч человек.

До 6 марта ожидают первую поставку китайской вакцины от Sinovac. По крайней мере, об этом заявили в МОЗ. Но, зная, как раньше срывались сроки поставок, рассчитывать на новые обещания нужно с осторожностью.

Особенности вакцинации. Как пишут на сайте Минздрава, тестироваться на антитела или антигены к Covid-19 перед или после прививки не нужно.

Тем кто болеет коронавирусом, советуют отложить вакцинацию на полгода после выздоровления. Заболевшим Covid-19 после первой прививки советуют отложить вторую на 6 месяцев. Но при желании можно и не откладывать вакцинацию, посоветовавшись с семейным врачом.

Беременным советуют прививаться уже после родов. Для кормящих матерей противопоказаний нет.

Тем, кто склонен к аллергии, рекомендуют предварительно обследоваться у врача-аллерголога.

Противопоказания. На сайте вакцинации указаны противопоказания для прививки против коронавируса, правда только для вакцины Pfizer (мРНК-вакцинами от Covid-19), которую еще не завезли в Украину. Эту прививку категорически нельзя делать тем, у кого тяжелая аллергическая реакция на полиэтиленгликоль или подобные вещества.

Вместе с тем производитель того же "Ковишилда", указал на своем сайте противопоказания для прививки. Среди них противопоказания для аллергиков с тяжелой формой заболевания и тех, у кого проблемы со свертываемостью крови.

Какая может возникнуть побочка. Минздрав перечислил реакции, которые могут возникнуть после прививки и считаются нормальными, но должны пройти за несколько дней. В их числе: боль и отек на месте укола, лихорадка, озноб, слабость, головная боль.

О побочке в первый же день вакцинации заявили в Черкассах. Шесть человек из 170 пожаловались на температуру, головную боль, покраснение места укола. В Одессе статистика еще хуже. У 22 из 60 привитых от Covid-19 повысилась температура, то есть у трети пациентов.

В Минздраве успокаивают, что все эти симптомы временные и советуют, чтобы облегчить симптомы пить больше воды и прикладывать прохладные компрессы к месту прививки.

"Вакцина от Covid-19 не может вызвать заболевание, но вы можете получить первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развиты" - написали на сайте вакцинации.

Как еще записаться на вакцинацию

Кроме портала "Дiя" можно записаться на вакцинацию через контакт-центр Минздрава, позвонив на номер 0800 60 20 19.

Оператору нужно будет предоставить свои данные: указать ИНН, назвать серию и номер паспорта. Выбрать место, в котором вы хотите вакцинироваться. После этого остается ждать сообщения о приглашении на вакцинацию.

Поставить в очередь на прививку может и семейный врач, с которым у вас подписана декларация.